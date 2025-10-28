CREA Cinéphilous 17 Film « Shaun le mouton, la ferme en folie » + atelier pâte à modeler Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

Dans le cadre de la troisième édition de Cinéphilous, le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film « Shaun le mouton, la ferme en folie » suivie d’un atelier de pâte à modeler pour recréer les personnages du film.

+33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As part of the third edition of Cinéphilous, le Festival des p’tits cinéphiles, screening of the film « Shaun le mouton, la ferme en folie » followed by a modeling clay workshop to recreate the film’s characters.

German :

Im Rahmen der dritten Ausgabe von Cinéphilous, dem Festival der kleinen Kinogänger, wird der Film « Shaun das Schaf, der verrückte Bauernhof » gezeigt, gefolgt von einem Knetworkshop, in dem die Figuren aus dem Film nachgebildet werden.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione di Cinéphilous, il festival del cinema per bambini, proiezione del film « Shaun the Sheep, Mad Farm » seguita da un laboratorio di argilla per ricreare i personaggi del film.

Espanol :

En el marco de la tercera edición de Cinéphilous, el festival de cine infantil, proyección de la película « La oveja Shaun, loca de la granja » seguida de un taller de arcilla para recrear los personajes de la película.

