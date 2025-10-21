CREA Cinéphilous 17 Film Timioche + jeux créatifs autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Cinéphilous 17 Film Timioche + jeux créatifs autour du film Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 21 octobre 2025.
CREA Cinéphilous 17 Film Timioche + jeux créatifs autour du film
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
film + atelier
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
Dans le cadre de la troisième édition du Festival Cinéphilous 17 , le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film Timioche suivie d’ateliers récréatifs à destination du jeune public.
En partenariat avec Ciné Passion 17.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
As part of the third edition of Cinéphilous 17 , the Festival des p’tits cinéphiles, screening of the film Timioche followed by recreational workshops for young audiences.
In partnership with Ciné Passion 17.
German :
Im Rahmen der dritten Ausgabe des Festivals Cinéphilous 17 , dem Festival der kleinen Kinogänger, wird der Film Timioche gezeigt, gefolgt von erholsamen Workshops für das junge Publikum.
In Partnerschaft mit Ciné Passion 17.
Italiano :
Nell’ambito della terza edizione del Festival Cinéphilous 17 , il festival per i giovani amanti del cinema, proiezione del film Timioche seguita da laboratori ricreativi per il giovane pubblico.
In collaborazione con Ciné Passion 17.
Espanol :
En el marco de la tercera edición del Festival Cinéphilous 17 , el festival para los jóvenes amantes del cine, proyección de la película Timioche seguida de talleres lúdicos para el público joven.
En colaboración con Ciné Passion 17.
