CREA Cinéphilous 17 Film « Une nuit au zoo » + goûter horrifique et bal d’Halloween Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 30 octobre 2025.
CREA Cinéphilous 17 Film « Une nuit au zoo » + goûter horrifique et bal d’Halloween
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
moins de 14 ans
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:45:00
Date(s) :
2025-10-30
Dans le cadre de la troisième édition du Festival « Cinéphilous 17 », le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film « Une nuit au zoo » suivie d’un goûter horrifique et d’un bal d’Halloween.
Venez déguisés au cinéma !
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
As part of the third edition of « Cinéphilous 17 », the Festival of little cinephiles, screening of the film « A night at the zoo » followed by a horrific snack and a Halloween ball.
Come dressed up to the movies!
German :
Im Rahmen der dritten Ausgabe des Festivals « Cinéphilous 17 », dem Festival der kleinen Filmliebhaber, wird der Film « Eine Nacht im Zoo » gezeigt, gefolgt von einem Horror-Snack und einem Halloween-Ball.
Kommen Sie verkleidet ins Kino!
Italiano :
Nell’ambito della terza edizione del Festival « Cinéphilous 17 », il festival per i piccoli cinefili, è prevista la proiezione del film « Una notte allo zoo » seguita da una merenda orrorifica e da un ballo di Halloween.
Venite al cinema in maschera!
Espanol :
En el marco de la tercera edición del Festival « Cinéphilous 17 », el festival para los pequeños cinéfilos, proyección de la película « Una noche en el zoo » seguida de una merienda terrorífica y un baile de Halloween.
¡Ven disfrazado al cine!
