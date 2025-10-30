CREA Cinéphilous 17 Film « Une nuit au zoo » + goûter horrifique et bal d’Halloween Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

moins de 14 ans

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:45:00

2025-10-30

Dans le cadre de la troisième édition du Festival « Cinéphilous 17 », le Festival des p’tits cinéphiles, projection du film « Une nuit au zoo » suivie d’un goûter horrifique et d’un bal d’Halloween.



Venez déguisés au cinéma !

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As part of the third edition of « Cinéphilous 17 », the Festival of little cinephiles, screening of the film « A night at the zoo » followed by a horrific snack and a Halloween ball.



Come dressed up to the movies!

German :

Im Rahmen der dritten Ausgabe des Festivals « Cinéphilous 17 », dem Festival der kleinen Filmliebhaber, wird der Film « Eine Nacht im Zoo » gezeigt, gefolgt von einem Horror-Snack und einem Halloween-Ball.



Kommen Sie verkleidet ins Kino!

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione del Festival « Cinéphilous 17 », il festival per i piccoli cinefili, è prevista la proiezione del film « Una notte allo zoo » seguita da una merenda orrorifica e da un ballo di Halloween.



Venite al cinema in maschera!

Espanol :

En el marco de la tercera edición del Festival « Cinéphilous 17 », el festival para los pequeños cinéfilos, proyección de la película « Una noche en el zoo » seguida de una merienda terrorífica y un baile de Halloween.



¡Ven disfrazado al cine!

L’événement CREA Cinéphilous 17 Film « Une nuit au zoo » + goûter horrifique et bal d’Halloween Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-19 par Royan Atlantique