Créa Fun Médiathèque de la Canopée Paris

Les bibliothécaires de la Canopée proposent des ateliers pour fabriquer, découvrir et rire tout au long de l’année pour petits… et grands !

Retrouvez l’activité qui vous correspond le mieux !

Entrée libre.

Prochaines dates :

mercredi 8 avril : atelier flocage de sacs en tissu pour les 10 ans de la médiathèque (en présence d’interprètes LSF/FR). Dès 7 ans

Le rendez-vous d’activités créatives et ludiques pour les enfants !

Le mercredi 08 avril 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T16:00:00+02:00_2026-04-08T17:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/



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