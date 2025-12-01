CREA Mardis Biocoop Film France, une histoire d’amour + débat Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Mardis Biocoop Film France, une histoire d’amour + débat

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

CREA

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 22:45:00

2025-12-16

Dans le cadre des Mardis Biocoop (magasins de Royan et Gémozac), projection du film France, une histoire d’amour suivie d’un échange avec la CARA et l’association Bio-divers et Cité sur le projet alimentaire.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

As part of Mardis Biocoop (Royan and Gémozac stores), screening of the film France, une histoire d’amour , followed by a discussion with CARA and the Bio-divers et Cité association on the food project.

