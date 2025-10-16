CREA Octobre Rose Film « De plus belle » projeté en présence de bénévoles de la Ligue Contre le Cancer du sein Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Octobre Rose Film « De plus belle » projeté en présence de bénévoles de la Ligue Contre le Cancer du sein

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-16 17:00:00

fin : 2025-10-16 18:38:00

2025-10-16

Dans le cadre des actions d’Octobre Rose, des bénévoles de la Ligue Contre le Cancer tiendront un stand d’informations avant le film.

Vous pourrez soutenir leur action en faisant un don.

English :

As part of the Pink October campaign, volunteers from the Ligue Contre le Cancer will be setting up an information booth before the film.

You can support their action by making a donation.

German :

Im Rahmen der Aktionen zum Rosa Oktober werden Freiwillige der Krebsliga vor dem Film einen Informationsstand betreiben.

Sie können ihre Arbeit mit einer Spende unterstützen.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, i volontari della Ligue Contre le Cancer allestiranno uno stand informativo prima del film.

È possibile sostenere il loro lavoro facendo una donazione.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, voluntarios de la Liga contra el Cáncer instalarán un puesto de información antes de la película.

Puedes apoyar su labor haciendo un donativo.

