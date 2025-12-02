CREA Prélude au Festival du Film de Société de Royan table ronde La salle de cinéma comme fenêtre sur les sujets de société + d’un court et d’un long métrages Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Prélude au Festival du Film de Société de Royan table ronde La salle de cinéma comme fenêtre sur les sujets de société + d’un court et d’un long métrages

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02 22:30:00

2025-12-02

En prélude au Festival du Film de Société de Royan, l’association CREA, en partenariat avec Royan fait son Cinéma propose une Table Ronde.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As a prelude to the Royan Society Film Festival, the CREA association, in partnership with Royan fait son Cinéma, is hosting a Round Table.

German :

Im Vorfeld des Festival du Film de Société de Royan bietet der Verein CREA in Zusammenarbeit mit Royan fait son Cinéma eine Podiumsdiskussion an.

Italiano :

Come preludio al Festival del Cinema Sociale di Royan, l’associazione CREA, in collaborazione con Royan fait son Cinéma, organizza una tavola rotonda.

Espanol :

Como preludio del Festival de Cine de Sociedad de Royan, la asociación CREA, en colaboración con Royan fait son Cinéma, organiza una Mesa Redonda.

