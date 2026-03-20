Créa’ Récup La bricole des p’tits poussins Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux

Créa’ Récup La bricole des p’tits poussins

Le Pied Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Un atelier beau et rigolo pour les p’tits bricoleurs, tout en récup. Pour partir à la chasse aux oeufs ou fêter le printemps naissant.

Ouvert à toutes et à tous entre 5 et 12 ans.

Sur réservation

Un atelier beau et rigolo pour les p’tits bricoleurs, tout en récup. Pour partir à la chasse aux oeufs ou fêter le printemps naissant.

Ouvert à toutes et à tous entre 5 et 12 ans.

Sur réservation .

Le Pied Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37 lepiedalleztriez@gmail.com

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English : Créa’ Récup La bricole des p’tits poussins

A fun and beautiful workshop for little do-it-yourselfers, all made from recycled materials. For an egg hunt or a celebration of spring.

Open to everyone aged 5 to 12.

Reservations required

L’événement Créa’ Récup La bricole des p’tits poussins Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère