Crea-Terre & Terre-Happy Crea-Terre & Terre-Happy Chevilly

Crea-Terre & Terre-Happy Jeudi 11 décembre, 12h00 Crea-Terre & Terre-Happy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Je crée des objets décoratifs en ceramiques ainsi que des sculptures depuis plusieurs années. Objets originaux singuliers sortis pour la plupart de mon imagination. Je partage mes connaissances avec des personnes qui souhaitent découvrir mon art

Crea-Terre & Terre-Happy 43 rue de Paris Chevilly 45520 Chevilly Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année