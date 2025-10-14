CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « La petite dernière » + rencontre avec la réalisatrice et la comédienne Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 20:15:00

2025-10-14

Dans le cadre du cycle de l’Unipop de Ville en Ville, projection en avant-première du film « La petite dernière » suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Hafsia Herzi et la comédienne Nadia Melliti en visio-conférence.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

English :

As part of the Unipop de Ville en Ville cycle, preview screening of the film « La petite dernière », followed by a videoconference with director Hafsia Herzi and actress Nadia Melliti.

German :

Im Rahmen des Unipop-Zyklus von Ville en Ville Vorpremiere des Films « La petite dernière » und anschließend ein Treffen mit der Regisseurin Hafsia Herzi und der Schauspielerin Nadia Melliti per Videokonferenz.

Italiano :

Nell’ambito della rassegna Unipop de Ville en Ville, proiezione in anteprima del film « La petite dernière » seguita da una videoconferenza con la regista Hafsia Herzi e l’attrice Nadia Melliti.

Espanol :

En el marco del ciclo Unipop de Ville en Ville, preestreno de la película « La petite dernière » seguido de una videoconferencia con la directora Hafsia Herzi y la actriz Nadia Melliti.

