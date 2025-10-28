CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « L’Étranger » + rencontre avec le réalisateur Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « L’Étranger » + rencontre avec le réalisateur Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 28 octobre 2025.
CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « L’Étranger » + rencontre avec le réalisateur
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 18:00:00
fin : 2025-10-28 20:30:00
Date(s) :
2025-10-28
Dans le cadre du cycle de l’Unipop de Ville en Ville, projection du film en avant-première « L’Étranger » suivie d’une rencontre avec le réalisateur François Ozon en visio-conférence.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
As part of the Unipop de Ville en Ville cycle, preview screening of « L’Étranger », followed by a videoconference with director François Ozon.
German :
Im Rahmen des Unipop-Zyklus von Ville en Ville wird die Vorpremiere des Films « L’Étranger » gezeigt, gefolgt von einem Treffen mit dem Regisseur François Ozon per Videokonferenz.
Italiano :
Nell’ambito del ciclo Unipop de Ville en Ville, proiezione in anteprima del film « L’Étranger » seguita da una videoconferenza con il regista François Ozon.
Espanol :
En el marco del ciclo Unipop de Ville en Ville, proyección en preestreno de la película « L’Étranger » seguida de una videoconferencia con el director François Ozon.
L’événement CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « L’Étranger » + rencontre avec le réalisateur Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-19 par Royan Atlantique