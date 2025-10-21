CREA Unipop de Ville en Ville Film en avant-première « Un simple accident » + entretien avec la spécialiste du cinéma Iranien Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-21 18:00:00
fin : 2025-10-21 20:30:00
2025-10-21
Dans le cadre du cycle de l’Unipop de Ville en Ville, projection en avant-première du film « Un simple accident » suivie d’un entretien avec la spécialiste du cinéma Iranien en visio-conférence.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
As part of the Unipop de Ville en Ville cycle, preview screening of the film « Un simple accident », followed by a video-conference interview with the Iranian film specialist.
German :
Im Rahmen des Unipop-Zyklus von Stadt zu Stadt, Vorpremiere des Films « Un simple accident » und anschließend ein Gespräch mit der Spezialistin für iranisches Kino per Videokonferenz.
Italiano :
Nell’ambito della serie Unipop de Ville en Ville, proiezione in anteprima del film « Un simple accident » seguita da un’intervista in videoconferenza con lo specialista del cinema iraniano.
Espanol :
En el marco del ciclo Unipop de Ville en Ville, proyección en preestreno de la película « Un simple accidente » seguida de una entrevista por videoconferencia con el especialista iraní.
