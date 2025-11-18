CREA Unipop Film en avant-première Dossier 137 + rencontre avec le co-réalisateur Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Unipop Film en avant-première Dossier 137 + rencontre avec le co-réalisateur
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 21:00:00
2025-11-18
Unipop projection en avant-première du film Dossier 137 suivie d’une rencontre en visio-conférence avec le co-réalisateur du film.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
Unipop: preview screening of Dossier 137 followed by a video-conference with the film’s co-director.
German :
Unipop: Vorpremiere des Films Dossier 137 mit anschließendem Videokonferenzgespräch mit dem Co-Regisseur des Films.
Italiano :
Unipop: proiezione in anteprima del film Dossier 137 seguita da una videoconferenza con il co-regista del film.
Espanol :
Unipop: preestreno de la película Dossier 137 seguido de una videoconferencia con el codirector de la película.
