CREA Unipop Film en avant-première Les rêveurs + visio-conférence Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

CREA Unipop Film en avant-première Les rêveurs + visio-conférence

Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-11 18:00:00

fin : 2025-11-11 20:30:00

2025-11-11

Unipop projection en avant-première du film Les rêveurs suivie d’une rencontre en visio-conférence en présence de la réalisatrice et comédienne Isabelle Carré.

+33 5 46 06 87 96 contact@crea-sgd.org

English :

Unipop: preview screening of the film Les rêveurs followed by a videoconference with director and actress Isabelle Carré.

German :

Unipop: Vorpremiere des Films Les rêveurs mit anschließendem Videokonferenzgespräch in Anwesenheit der Regisseurin und Schauspielerin Isabelle Carré.

Italiano :

Unipop: proiezione in anteprima del film Les rêveurs seguita da una videoconferenza con la regista e attrice Isabelle Carré.

Espanol :

Unipop: preestreno de la película Les rêveurs seguido de una videoconferencia con la directora y actriz Isabelle Carré.

