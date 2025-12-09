CREA Unipop Film Ma frère + visio-conférence avec les deux réalisatrices Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA Unipop Film Ma frère + visio-conférence avec les deux réalisatrices

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Projection du film Ma frère en avant-première directement suivie d’une rencontre avec les réalisatrices Lise Akoka et Romane Guéret en visio-confèrence.

+33 5 46 06 87 96 contact@crea-sgd.org

English :

Preview screening of the film Ma frère , followed by a video-conference with directors Lise Akoka and Romane Guéret.

