CREA Unipop Film Ma frère + visio-conférence avec les deux réalisatrices Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 9 décembre 2025.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09 20:30:00
2025-12-09
Projection du film Ma frère en avant-première directement suivie d’une rencontre avec les réalisatrices Lise Akoka et Romane Guéret en visio-confèrence.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Preview screening of the film Ma frère , followed by a video-conference with directors Lise Akoka and Romane Guéret.
