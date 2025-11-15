Créa’Bulles : atelier fanzine avec Quentin Dugay Bibliothèque Maryse Condé Paris

Créa’Bulles est le rendez-vous BD des bibliothèques Naguib Mahfouz et Maryse Condé. Pour cette édition d’automne 2025, venez (re)découvrir la création de fanzines. Que vous aimiez ou non dessiner, avec ou sans idée, nous fabriquerons ensemble un petit zine et l’imprimerons en plusieurs exemplaires avec lesquels vous pourrez repartir pour en distribuer autour de vous.A partir de 8 ans. Parents et adultes bienvenus !

Le même atelier se déroulera samedi 15 novembre à 15H à la bibliothèque Naguib Mahfouz.

Un fanzine est un petit livre réalisé et imprimé à moindre frais avec les moyens du bord. Il contient tout ce dont vous êtes fan, ce que vous aimez, vos engagements, vos rêves ou vos cauchemars… Il est distribué de la main à la main ou dans des circuits indépendants.

Quentin Dugay est graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée. En plus de fanzines auto-publiés, il a réalisé des illustrations pour la presse indépendante (Jeff Klak, CQFD), ou encore pour le magazine BAM – Banane, Amandiers, Ménilmontant, ou des affiches « L’été dans votre quartier » (20e arrondissement).

Amatrice·teur de fanzines ? Ne manquez pas la collection de graphzines à la bibliothèque Forney !

Participez à la création d’un petit fanzine collectif et repartez avec quelques exemplaires pour le distribuer autour de vous.

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/