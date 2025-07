Créa’bulles Rue Louis Pasteur Scaër

Créa’bulles Rue Louis Pasteur Scaër dimanche 16 novembre 2025.

Créa’bulles

Rue Louis Pasteur Centre culturel Youenn Guernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’A Team Création organise un marché de créateurs et producteurs.

Venez découvrir nos artisans et producteurs locaux, une quarantaine d’exposants se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs créations et productions. .

Rue Louis Pasteur Centre culturel Youenn Guernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 7 88 09 68 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Créa’bulles Scaër a été mis à jour le 2025-07-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS