Créa'Couture d'Halloween Le Pid Allez Triez Montignac-Lascaux mercredi 22 octobre 2025.

Le Pid Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

14h 16h. Viens créer ton sac pour faire la chasse aux bonbons avec des tissues et des objets de récup ! A partir de 7 ans. Goûter offert. Sur réservation. 15€

Le Pid Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37 lepiedalleztriez@gmail.com

English : Créa’Couture d’Halloween

2pm 4pm. Come and create your own candy-hunting bag using recycled fabrics and objects! Ages 7 and up. Complimentary snack. Reservations required. 15?

German : Créa’Couture d’Halloween

14h 16h. Gestalte deine Tasche für die Süßigkeitenjagd mit Stoffen und Altwaren! Ab 7 Jahren. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Nur mit Reservierung. 15?

Italiano :

14:00 16:00. Venite a creare la vostra borsa per fare dolcetto o scherzetto con tessuti e oggetti riciclati! Dai 7 anni in su. Merenda in omaggio. Prenotazione obbligatoria. 15?

Espanol : Créa’Couture d’Halloween

de 14:00 a 16:00 h. Ven a crear tu propia bolsa para ir a pedir caramelos con telas y objetos reciclados A partir de 7 años. Merienda gratuita. Es necesario reservar. 15?

