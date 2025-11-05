Créa’dròlles avec Lucie Phan Lesperon
Participez à l’atelier Créa’dròlles avec Lucie Phan auteure et illustratrice.
Chemin de la prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr
English : Créa’dròlles avec Lucie Phan
Take part in the Créa’dròlles workshop with author and illustrator Lucie Phan.
German :
Nehmen Sie am Workshop Créa’dròlles mit Lucie Phan, Autorin und Illustratorin, teil.
Italiano :
Partecipate al laboratorio Créa’dròlles con Lucie Phan, autrice e illustratrice.
Espanol : Créa’dròlles avec Lucie Phan
Participe en el taller Créa’dròlles con Lucie Phan, autora e ilustradora.
