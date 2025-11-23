Créa’Drólles de Noël Lesperon

Créa'Drólles de Noël

Créa’Drólles de Noël Lesperon mercredi 17 décembre 2025.

Créa’Drólles de Noël

Chemin de la prison Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Participez nombreux à l’atelier Créa’Drólles de Noël !
Pour les enfants dès 6 ans
Gouter offert
Sur inscription au 05 58 04 16 39 dans les limites des places disponibles
Chemin de la prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 

English : Créa’Drólles de Noël

Join us for the Créa’Drólles Christmas workshop!
For children aged 6 and over
Complimentary snack
Please register on 05 58 04 16 39, subject to availability

German : Créa’Drólles de Noël

Nehmen Sie zahlreich am Weihnachtsworkshop Créa’Drólles teil!
Für Kinder ab 6 Jahren
Kostenloser Imbiss
Nach Anmeldung unter 05 58 04 16 39 im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Partecipate al laboratorio natalizio di Créa’Drólles!
Per bambini dai 6 anni in su
Merenda in omaggio
Si prega di iscriversi al numero 05 58 04 16 39, in base alla disponibilità

Espanol : Créa’Drólles de Noël

¡Ven al taller de Navidad de Créa’Drólles!
Para niños a partir de 6 años
Merienda gratuita
Inscripciones en el 05 58 04 16 39, sujetas a disponibilidad

