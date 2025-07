CREA’DROLLES Ygos-Saint-Saturnin

CREA’DROLLES Ygos-Saint-Saturnin mercredi 23 juillet 2025.

CREA’DROLLES

113 Avenue Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Avec Emilie Saitas (auteure- illustratrice).

Ouvert aux enfant de 7 à 10 ans. De 10h à 12h.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

113 Avenue Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque-ygos@paysmorcenais.fr

English : CREA’DROLLES

With Emilie Saitas (author-illustrator).

Open to children aged 7 to 10. From 10am to 12pm.

Registration required, subject to availability.

German : CREA’DROLLES

Mit Emilie Saitas (Autorin-Illustratorin).

Offen für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Von 10 bis 12 Uhr.

Nach Anmeldung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Con Emilie Saitas (autrice e illustratrice).

Aperto ai bambini dai 7 ai 10 anni. Dalle 10.00 alle 12.00.

Soggetto a disponibilità.

Espanol : CREA’DROLLES

Con Emilie Saitas (autora e ilustradora).

Abierto a niños de 7 a 10 años. De 10.00 a 12.00 h.

Según disponibilidad.

