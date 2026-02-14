Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Créa’jeux des vacances 24 – 27 février Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-02-24T13:00:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T13:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:00:00+01:00

Tout au long des horaires d’ouverture, retrouve un choix de jeux de société et du matériel créatif avec modèles et instructions pour réaliser ton œuvre en autonomie.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

En vacances ? Profite d’un moment ludique et créatif à la bibliothèque ! Jeunesse Atelier créatif