Créa’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Créa’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 5 novembre 2025.

Coloriages, dessins, collages, jeux… Décorons ensemble la bibliothèque de mille poussins !

Pour les 5-12 ans

Mercredi, venez créer, fabriquer, bidouiller, inventer !

Le mercredi 03 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 12 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 05 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T16:30:00+01:00

fin : 2025-12-03T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T15:30:00+02:00_2025-11-05T17:00:00+02:00;2025-11-12T15:30:00+02:00_2025-11-12T17:00:00+02:00;2025-11-26T15:30:00+02:00_2025-11-26T17:00:00+02:00;2025-12-03T15:30:00+02:00_2025-12-03T17:00:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/