Creakids Party Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Thue et Mue
Creakids Party Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Thue et Mue samedi 6 juin 2026.
Thue et Mue
Creakids Party
Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Rue de l’Église Thue et Mue Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cette année, nous transformons la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne en une véritable kermesse festive et créative ! Au programme Chamboule-tout, pêche aux canards, basket pong, course de sacs en jute, course d’échasses
Fête annuelle créative Ambiance kermesse !
Le rendez-vous tant attendu par nos kids arrive enfin ! Cette année, nous transformons la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne en une véritable kermesse festive et créative !
Au programme
Chamboule-tout
Pêche aux canards
Basket pong
Course de sacs en jute
Course d’échasses
Lancer de sacs lancer de cerceaux
Bowling
Jeu de fléchettes
Tir à l’arc
Atelier créatif flash
Morpion géant
Et ce n’est pas tout ! Nous aurons le plaisir d’accueillir
Le Tiers-Lieu Maillot Ateliers historiques , avec une animation pour petits et grands
Valérie Les Faribambelles , qui sublimera les enfants avec ses magnifiques maquillages
Un espace d’éveil sensoriel sera spécialement dédié aux mini-kids (18 à 24 mois)
Petite soif ou petite faim ? Le CréaKid’s Bar vous proposera boissons et petite restauration
Tarifs
1 jeton = 1 stand = 1 €
12 jetons = 10 €
Buvette à partir de 0,50 €
Petits jeux offerts à tous les enfants participants
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette après-midi festive, créative et conviviale ! On vous attend avec impatience ! .
Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Rue de l’Église Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10 creakidsclub@outlook.fr
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English : Creakids Party
This year, we’re transforming the Sainte-Croix-Grand-Tonne village hall into a festive and creative fair! On the programme: Chamboule-tout, duck fishing, basketball pong, jute bag race, stilt-walking race, etc.
L’événement Creakids Party Thue et Mue a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer