Creakids Party Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Thue et Mue

Thue et Mue

Creakids Party

Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Rue de l’Église Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cette année, nous transformons la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne en une véritable kermesse festive et créative ! Au programme Chamboule-tout, pêche aux canards, basket pong, course de sacs en jute, course d’échasses

Fête annuelle créative Ambiance kermesse !

Le rendez-vous tant attendu par nos kids arrive enfin ! Cette année, nous transformons la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne en une véritable kermesse festive et créative !

Au programme

Chamboule-tout

Pêche aux canards

Basket pong

Course de sacs en jute

Course d’échasses

Lancer de sacs lancer de cerceaux

Bowling

Jeu de fléchettes

Tir à l’arc

Atelier créatif flash

Morpion géant

Et ce n’est pas tout ! Nous aurons le plaisir d’accueillir

Le Tiers-Lieu Maillot Ateliers historiques , avec une animation pour petits et grands

Valérie Les Faribambelles , qui sublimera les enfants avec ses magnifiques maquillages

Un espace d’éveil sensoriel sera spécialement dédié aux mini-kids (18 à 24 mois)

Petite soif ou petite faim ? Le CréaKid’s Bar vous proposera boissons et petite restauration

Tarifs

1 jeton = 1 stand = 1 €

12 jetons = 10 €

Buvette à partir de 0,50 €

Petits jeux offerts à tous les enfants participants

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette après-midi festive, créative et conviviale ! On vous attend avec impatience ! .

Salle des fetes Sainte Croix Grand Tonne (Thue et Mue) Rue de l’Église Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10 creakidsclub@outlook.fr

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English : Creakids Party

This year, we’re transforming the Sainte-Croix-Grand-Tonne village hall into a festive and creative fair! On the programme: Chamboule-tout, duck fishing, basketball pong, jute bag race, stilt-walking race, etc.

L’événement Creakids Party Thue et Mue a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer