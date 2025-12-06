CRÉALUDIK ! Balaruc-les-Bains
CRÉALUDIK ! Balaruc-les-Bains mercredi 17 décembre 2025.
CRÉALUDIK !
Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Créaludik ! Avec les Ateliers Ludosophiques.Messages cachés, énigmes et créativité venez fabriquer votre propre escape box !Tout public. Dès 6 ans.Trois créneaux horaires 14h, 15h et 16hSur inscription au 04 67 43 23 45. .
Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
English :
Créaludik! Hidden messages, riddles and creativity: come and build your own escape box!
