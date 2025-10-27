Créa’Monstres Masque d’Halloween Village Samoëns

Créa’Monstres Masque d’Halloween Village Samoëns lundi 27 octobre 2025.

Créa’Monstres Masque d’Halloween

Village Avenue Cognac Jaÿ Samoëns Haute-Savoie

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-27 17:00:00

2025-10-27

Découpe et décore ton masque d’Halloween avec feutres, crayons de couleur et gommettes pour devenir un petit monstre ou une créature rigolote !

English : Créa’Monstres Halloween mask

Cut out and decorate your Halloween mask with markers, crayons and stickers to become a little monster or funny creature!

German :

Schneide deine Halloween-Maske aus und verziere sie mit Filzstiften, Buntstiften und Gummibärchen, um ein kleines Monster oder eine lustige Kreatur zu werden!

Italiano :

Ritaglia e decora la tua maschera di Halloween con pennarelli, matite colorate e adesivi per diventare un piccolo mostro o una creatura divertente!

Espanol :

Recorta y decora tu máscara de Halloween con rotuladores, lápices de colores y pegatinas para convertirte en un pequeño monstruo o en una divertida criatura

