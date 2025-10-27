Créa’Monstres Masque d’Halloween Village Samoëns
Créa’Monstres Masque d’Halloween Village Samoëns lundi 27 octobre 2025.
Créa’Monstres Masque d’Halloween
Village Avenue Cognac Jaÿ Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 15:00:00
fin : 2025-10-27 17:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Découpe et décore ton masque d’Halloween avec feutres, crayons de couleur et gommettes pour devenir un petit monstre ou une créature rigolote !
English : Créa’Monstres Halloween mask
Cut out and decorate your Halloween mask with markers, crayons and stickers to become a little monster or funny creature!
German :
Schneide deine Halloween-Maske aus und verziere sie mit Filzstiften, Buntstiften und Gummibärchen, um ein kleines Monster oder eine lustige Kreatur zu werden!
Italiano :
Ritaglia e decora la tua maschera di Halloween con pennarelli, matite colorate e adesivi per diventare un piccolo mostro o una creatura divertente!
Espanol :
Recorta y decora tu máscara de Halloween con rotuladores, lápices de colores y pegatinas para convertirte en un pequeño monstruo o en una divertida criatura
L’événement Créa’Monstres Masque d’Halloween Samoëns a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Samoëns