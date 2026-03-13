Créa’nature atelier vannerie

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La nature est une véritable source d’inspiration et nous pousse à l’observer, la comprendre et créer !

Pour ce rendez- vous ‘Créa’nature’, c’est Florie Andrèges qui vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’un joli oiseau tressé en osier et rotin.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 10 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

La nature est une véritable source d’inspiration et nous pousse à l’observer, la comprendre et créer !

Pour ce rendez- vous ‘Créa’nature’, c’est Florie Andrèges qui vous accompagne pas à pas dans la réalisation d’un joli oiseau tressé en osier et rotin.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 10 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Nature is a true source of inspiration, inspiring us to observe, understand and create!

For this ?Créa?nature? event, Florie Andrèges will take you step by step through the creation of a pretty bird woven from wicker and rattan.

**Appointment**: 9:30 am to 11:30 am

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: 10 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Créa’nature atelier vannerie Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme