Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants)

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 11:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Lors de cet atelier, laissez-vous guider par Laura (Nature Résiliente) qui vous dévoilera tous les secrets de fabrication de produits 100% naturels et zéro déchets .

Un atelier qui se partage, entre adultes et petits, parents et enfants pour confectionner trois produits cosmétiques une bombe de bain, un baume à lèvres et une brume parfumée.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Lors de cet atelier, laissez-vous guider par Laura (Nature Résiliente) qui vous dévoilera tous les secrets de fabrication de produits 100% naturels et zéro déchets .

Un atelier qui se partage, entre adultes et petits, parents et enfants pour confectionner trois produits cosmétiques une bombe de bain, un baume à lèvres et une brume parfumée.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

During this workshop, let Laura (Nature Résiliente) guide you through the secrets of making 100% natural, zero waste products.

A workshop to be shared between adults and children, parents and children, to make three cosmetic products: a bath bomb, a lip balm and a perfumed mist.

**Meeting point**: 9:30 am to 11 am

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 6 years and over

**Good to know**: limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants) Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme