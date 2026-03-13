Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants) Villeneuve-d’Ascq
Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants) Villeneuve-d’Ascq samedi 9 mai 2026.
Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants)
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 11:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Lors de cet atelier, laissez-vous guider par Laura (Nature Résiliente) qui vous dévoilera tous les secrets de fabrication de produits 100% naturels et zéro déchets .
Un atelier qui se partage, entre adultes et petits, parents et enfants pour confectionner trois produits cosmétiques une bombe de bain, un baume à lèvres et une brume parfumée.
**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit
Lors de cet atelier, laissez-vous guider par Laura (Nature Résiliente) qui vous dévoilera tous les secrets de fabrication de produits 100% naturels et zéro déchets .
Un atelier qui se partage, entre adultes et petits, parents et enfants pour confectionner trois produits cosmétiques une bombe de bain, un baume à lèvres et une brume parfumée.
**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
During this workshop, let Laura (Nature Résiliente) guide you through the secrets of making 100% natural, zero waste products.
A workshop to be shared between adults and children, parents and children, to make three cosmetic products: a bath bomb, a lip balm and a perfumed mist.
**Meeting point**: 9:30 am to 11 am
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Audience**: 6 years and over
**Good to know**: limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Price** free of charge
L’événement Créa’nature fabrication de cosmétiques naturels ( atelier parents enfants) Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme