Créa’nature fabrication de produits naturels grâce aux plantes du jardin

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le jardin regorge de mille et une ressources… le potager vous nourrit, certaines plantes et fleurs peuvent soigner… Lors de cet atelier conduit par Laura Huleux (Nature Résiliente), apprenez à fabriquer des produits naturels pour la maison grâce aux plantes du jardin !

**Rendez-vous** 9 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 14 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Le jardin regorge de mille et une ressources… le potager vous nourrit, certaines plantes et fleurs peuvent soigner… Lors de cet atelier conduit par Laura Huleux (Nature Résiliente), apprenez à fabriquer des produits naturels pour la maison grâce aux plantes du jardin !

**Rendez-vous** 9 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 14 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

The garden abounds in a thousand and one resources? the vegetable garden feeds you, certain plants and flowers can heal? In this workshop led by Laura Huleux (Nature Résiliente), learn how to make natural products for the home using plants from the garden!

**Meeting point**: 9:30 a.m

**Duration**: 2 h

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: 14 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Créa’nature fabrication de produits naturels grâce aux plantes du jardin Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme