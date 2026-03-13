Créa’nature initiation à la peinture naturaliste (adultes)

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Prenez place dans le jardin de la Ferme du Héron, observez, et saisissez votre crayon et vos pinceaux en vous laissant guider par Vincent Gavériaux, dessinateur naturaliste .

Un moment suspendu consacré exclusivement à la nature et l’art !

**Rendez-vous** 9 h 30 à 12 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** tout public

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Prenez place dans le jardin de la Ferme du Héron, observez, et saisissez votre crayon et vos pinceaux en vous laissant guider par Vincent Gavériaux, dessinateur naturaliste .

Un moment suspendu consacré exclusivement à la nature et l’art !

**Rendez-vous** 9 h 30 à 12 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** tout public

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Take a seat in the garden of the Ferme du Héron, observe, and grab your pencil and brushes as Vincent Gavériaux, naturalist draughtsman, guides you.

A suspended moment devoted exclusively to nature and art!

**Meeting point**: 9.30 a.m. to 12.30 p.m

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: all

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Créa’nature initiation à la peinture naturaliste (adultes) Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme