Créa’nature initiation à la photographie naturaliste

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Initiez-vous à la photographie naturaliste et laissez parler votre regard artistique ! Paysages, oiseaux, insectes … explorez la richesse du vivant à travers votre objectif.

Cet atelier d’initiation vous appendra à observer, à capturer l’instant et composer vos prises de photo. Hélène Cys (intervenante et photographe formée au GON) vous accompagne pas à pas lors de cet atelier accessible à tous.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Initiez-vous à la photographie naturaliste et laissez parler votre regard artistique ! Paysages, oiseaux, insectes … explorez la richesse du vivant à travers votre objectif.

Cet atelier d’initiation vous appendra à observer, à capturer l’instant et composer vos prises de photo. Hélène Cys (intervenante et photographe formée au GON) vous accompagne pas à pas lors de cet atelier accessible à tous.

**Rendez-vous** de 9 h 30 à 11 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Initiate yourself to nature photography and let your artistic eye do the talking! Landscapes, birds, insects? explore the richness of life through your lens.

This introductory workshop will teach you how to observe, capture the moment and compose your shots. Hélène Cys (GON-trained photographer) will guide you step by step through this workshop, which is open to all.

**Dates**: 9:30 am to 11:30 am

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: ages 7 and up

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Créa’nature initiation à la photographie naturaliste Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme