Créatelier : fabriquer ses produits ménagers, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Créatelier : fabriquer ses produits ménagers Samedi 18 avril, 16h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

CREATELIER : ateliers créatifs à destination du public sénior et adulte

Fabriquer ses produits ménagers

Un atelier pour apprendre à fabriquer quelques produits ménagers. Chacun repart avec le fruit de son travail, offert par la bibliothèque.

Avec le concours du service Littérature, Hommes et Société de la bibliothèque Mériadeck.

Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

