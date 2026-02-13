Créateliers : Créer sa couleur végétale, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Créateliers : Créer sa couleur végétale, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 28 mars 2026.
Créateliers : Créer sa couleur végétale Samedi 28 mars, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription 3 semaines avant au : 05 56 10 30 00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Cécile et Océane vous proposent de venir vous initier à la création de couleurs végétales. A partir de végétaux du printemps (fleurs, fruits et légumes) venez expérimenter l’extraction de pigments puis créez votre nuancier à partir des couleurs obtenues.
Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.
Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !
Retrouvez le programme complet des ateliers :
https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez vous initier à la création de couleurs végétales créateliers couleur végétale
créateliers