Créateurs en Folie

Samedi 28 mars 2026 de 14h à 19h.

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 13h. Mercerie Au Fil d’Akupara 10 rue Louis Vignol La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Venez découvrir l’univers passionné de nouveaux créateurs à la mercerie Au Fil d’Akupara dans le centre-ville de La Ciotat.

Le spot créatif à ne pas manquer !

Au programme de ces deux jours



Samedi 28 mars à 15h et 17h et Dimanche 29 mars à 11h

Ateliers gratuits

Contes pour petits et grands



Atelier Tricoter avec les mains (en continu pendant l »exposition)



Pause gourmande coin café et cookies .

Mercerie Au Fil d’Akupara 10 rue Louis Vignol La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 40 32 31 aufildakupara@gmail.com

English :

Come and discover the exciting world of new designers at Au Fil d’Akupara haberdashery in La Ciotat town centre.

A creative hotspot not to be missed!

