Créateurs en Folie
Samedi 28 mars 2026 de 14h à 19h.
Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 13h. Mercerie Au Fil d’Akupara 10 rue Louis Vignol La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
2026-03-28 2026-03-29
Venez découvrir l’univers passionné de nouveaux créateurs à la mercerie Au Fil d’Akupara dans le centre-ville de La Ciotat.
Le spot créatif à ne pas manquer !
Au programme de ces deux jours
Samedi 28 mars à 15h et 17h et Dimanche 29 mars à 11h
Ateliers gratuits
Contes pour petits et grands
Atelier Tricoter avec les mains (en continu pendant l »exposition)
Pause gourmande coin café et cookies .
Mercerie Au Fil d'Akupara 10 rue Louis Vignol La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 7 60 40 32 31 aufildakupara@gmail.com
English :
Come and discover the exciting world of new designers at Au Fil d’Akupara haberdashery in La Ciotat town centre.
A creative hotspot not to be missed!
L’événement Créateurs en Folie La Ciotat a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de La Ciotat