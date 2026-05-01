Beaumont-en-Auge

Créateurs Normands

Rue de Paradis Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Le fait main , la création , des pièces uniques, des démonstrations sauront vous séduire.

Le savoir faire normand sera grâce au collectif Imag’in air présent à Beaumont en auge du 14/05 au 17/05 . Le fait main , la création , des pièces uniques, des démonstrations sauront vous séduire . De quoi pendant 4 jours trouver vos cadeaux pour la fête des mères et des pères.

Vous aurez le choix entre des bijoux, bougies, céramique , sculpture,carterie, macramé , mode personnalisée , sacs, univers bébé …. .

Rue de Paradis Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie collectif.imaginair@orange.fr

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English : Créateurs Normands

The handmade, the creation, unique pieces, demonstrations will seduce you.

L’événement Créateurs Normands Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme