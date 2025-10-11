CRÉA’TEYRAN Teyran

CRÉA'TEYRAN Teyran samedi 11 octobre 2025.

CRÉA’TEYRAN

160 Rue des sports Teyran Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Au Camp de Liouse, coup de projecteur sur les créateurs amateurs de la commune arts du fil, bijoux, peinture, dessin, faux-vitrail, mosaïque, photo, sculpture… Avec la participation des écoles, du service périscolaire et de la maison de retraite.

160 Rue des sports Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 13 resaculture@ville-teyran.fr

English :

At Camp de Liouse, spotlight on local amateur artists: wire arts, jewelry, painting, drawing, faux-vitrail, mosaics, photography, sculpture? With the participation of schools, the after-school service and the retirement home.

German :

Im Camp de Liouse werden die Hobbykünstler der Gemeinde vorgestellt: Fadenkunst, Schmuck, Malerei, Zeichnen, Glasmalerei, Mosaik, Foto, Bildhauerei? Mit Beteiligung der Schulen, des außerschulischen Dienstes und des Altenheims.

Italiano :

Al Camp de Liouse, i riflettori saranno puntati sugli artisti dilettanti locali: arte del filo, gioielleria, pittura, disegno, finto-vitello, mosaico, fotografia, scultura? Con la partecipazione delle scuole, del servizio di doposcuola e della casa di riposo.

Espanol :

En el Camp de Liouse, el protagonismo recaerá en los artistas aficionados locales: artes del alambre, joyería, pintura, dibujo, falsos retratos, mosaicos, fotografía, escultura.. Con la participación de las escuelas, el servicio extraescolar y la residencia de ancianos.

L’événement CRÉA’TEYRAN Teyran a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP