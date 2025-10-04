Créathé Bibliothèque du Châtelet Rouen

Créathé Bibliothèque du Châtelet Rouen samedi 4 octobre 2025.

Créathé Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Commencez une chaussette en tricot !

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 71 https://bibliotheques.rouen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/creathe »}]

Commencez une chaussette en tricot !

© Sihem ATAMNIA