Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Centre du Patrimoine Arménien Valence

Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 7 octobre 2025.

Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-07

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-07

Terre & Temps est une création artistique qui associe la poésie et les arts plastiques.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Terre & Temps is an artistic creation combining poetry and the visual arts.

German :

Land & Zeit ist eine künstlerische Kreation, die Poesie und bildende Kunst verbindet.

Italiano :

Terre & Temps è una creazione artistica che unisce poesia e arti visive.

Espanol :

Terre & Temps es una creación artística que combina poesía y artes visuales.

L’événement Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Valence a été mis à jour le 2025-09-09 par Valence Romans Tourisme