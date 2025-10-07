Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Centre du Patrimoine Arménien Valence
Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 7 octobre 2025.
Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-07
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-07
Terre & Temps est une création artistique qui associe la poésie et les arts plastiques.
.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Terre & Temps is an artistic creation combining poetry and the visual arts.
German :
Land & Zeit ist eine künstlerische Kreation, die Poesie und bildende Kunst verbindet.
Italiano :
Terre & Temps è una creazione artistica che unisce poesia e arti visive.
Espanol :
Terre & Temps es una creación artística que combina poesía y artes visuales.
L’événement Création artistique Terre & Temps Semaine d’information sur la santé mentale Valence a été mis à jour le 2025-09-09 par Valence Romans Tourisme