CRÉATION CARTE POP-UP Péret
Avenue Marcellin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
2025-12-17
Pour la période des fêtes de fin d’année, venez créer une carte spéciale Noël.
Dès 7 ans Durée 1h30.
Gratuit, sur inscription. .
Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
English :
For the festive season, come and create a special Christmas card.
German :
Gestalten Sie für die Weihnachtszeit eine spezielle Weihnachtskarte.
Italiano :
Per le festività natalizie, venite a creare un biglietto di auguri speciale.
Espanol :
Para las fiestas, venga a crear una tarjeta navideña especial.
