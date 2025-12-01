CRÉATION CARTE POP-UP Péret

CRÉATION CARTE POP-UP

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Pour la période des fêtes de fin d’année, venez créer une carte spéciale Noël.

Dès 7 ans Durée 1h30.

Gratuit, sur inscription. .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

English :

For the festive season, come and create a special Christmas card.

German :

Gestalten Sie für die Weihnachtszeit eine spezielle Weihnachtskarte.

Italiano :

Per le festività natalizie, venite a creare un biglietto di auguri speciale.

Espanol :

Para las fiestas, venga a crear una tarjeta navideña especial.

