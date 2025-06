Création casque réalité virtuelle Espace socioculturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord 18 juillet 2025 14:00

Création casque réalité virtuelle Espace socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 16:00:00

2025-07-18

Fabriquez un casque de VR 100% fait maison. Gratuit, ouvert à tous à partir de 8 ans.

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 76

English : Création casque réalité virtuelle

Build a 100% homemade VR headset. Free, open to all aged 8 and over.

German : Création casque réalité virtuelle

Stellen Sie ein 100% selbstgemachtes VR-Headset her. Kostenlos, offen für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Realizzare una cuffia VR al 100% fatta in casa. Gratuito, aperto a tutti a partire dagli 8 anni.

Espanol : Création casque réalité virtuelle

Fabrique un casco de realidad virtual 100% casero. Gratuito, abierto a mayores de 8 años.

