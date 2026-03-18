Création Chorégraphiqe Transhumance Pau

Création Chorégraphiqe Transhumance 8 rue Carnot Pau 2026-03-29

Création Chorégraphiqe Transhumance Pau dimanche 29 mars 2026.

Création Chorégraphiqe Transhumance

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Proposition de la Cie A+ en collaboration avec l’orchestre des jeunes Ossau et El Camino.   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Création Chorégraphiqe Transhumance

L’événement Création Chorégraphiqe Transhumance Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau

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