Création Chorégraphiqe Transhumance Pau
Création Chorégraphiqe Transhumance Pau dimanche 29 mars 2026.
Création Chorégraphiqe Transhumance
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Proposition de la Cie A+ en collaboration avec l’orchestre des jeunes Ossau et El Camino. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création Chorégraphiqe Transhumance
L’événement Création Chorégraphiqe Transhumance Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau