Création Chorégraphiqe Transhumance

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Proposition de la Cie A+ en collaboration avec l’orchestre des jeunes Ossau et El Camino. .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English : Création Chorégraphiqe Transhumance

L’événement Création Chorégraphiqe Transhumance Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau