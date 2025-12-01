CRÉATION COLLECTIVE CADC BALTHAZAR Montpellier

CRÉATION COLLECTIVE CADC BALTHAZAR Montpellier mercredi 17 décembre 2025.

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19

Les stagiaires des formations préparatoire et professionnelle vont rassembler leurs recherches sous forme de numéros en solo, duo ou collectif, accompagnés par l’équipe artistique, pour vivre une expérience de création, aventure artistique au cœur du projet pédagogique du Centre des arts du cirque Balthazar.

6 ans

1h15 environ .

+33 800 20 01 65

English :

Trainees from the preparatory and professional training courses will bring together their research in the form of solo, duo or collective acts, accompanied by the artistic team, to enjoy a creative experience, an artistic adventure at the heart of the Centre des arts du cirque Balthazar?s pedagogical project.

German :

Die Praktikanten der Vorbereitungs- und Berufsausbildung werden ihre Recherchen in Form von Solo-, Duo- oder Gruppennummern zusammenstellen und vom künstlerischen Team begleitet, um eine kreative Erfahrung zu machen.

Italiano :

Gli allievi dei corsi di preparazione e di formazione professionale riuniranno le loro ricerche in forma di assolo, duo o collettivo, accompagnati dall’équipe artistica, per vivere un’esperienza creativa, un’avventura artistica al centro del progetto educativo del Centre des arts du cirque Balthazar.

Espanol :

Los alumnos de los cursos de preparación y de formación profesional pondrán en común sus investigaciones en forma de solos, dúos o actos colectivos, acompañados por el equipo artístico, para disfrutar de una experiencia creativa, una aventura artística en el corazón del proyecto pedagógico del Centre des arts du cirque Balthazar.

