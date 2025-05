Création collective – Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes, 7 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation. Billetterie en ligne 15 jours avant la manifestation. Adulte, En famille

Cette soirée danse est dédiée aux créations collectives menées durant l’année avec les élèves danseurs du Conservatoire, inscrit·e·s en filière S2TMD au lycée Nelson Mandela.Ces projets permettent aux élèves de se familiariser au processus de création. Ce travail collectif se construit petit à petit, selon l’engagement et le développement de la créativité de chaque interprète à partir des intentions transmises par les professeur·e·s et intervenant·e·s invité·e·s.Cette année, il s’agit de deux créations avec la compagnie 29×27 et le chorégraphe Yvan Alexandre ainsi que la restitution d’un atelier-répertoire qui questionne une grande œuvre dansée dans une dynamique créative, encadré par Rosine Nadjar.En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Nantes.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr https://www.billetweb.fr/creation-collective-danse