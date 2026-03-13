Création d’accesoires du vivant pour le Carnaval de Besançon 27 rue de la république Besançon

Création d’accesoires du vivant pour le Carnaval de Besançon

27 rue de la république (Li)ve, Tiers-lieu jeunesse, parc Micaud (Besançon) Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Avez-vous vu, ou entendu le retour des oiseaux migrateurs dans notre région ? A l’occasion du Carnaval de Besançon, les artistes Alice Jouan et Laura Tisserand proposent une aventure de création d’accessoires et éléments de costume pour devenir un animal migrateur local la cigogne blanche, le martinet, l’hirondelle, le pouillot et le rouge-queue noir.

Un atelier de création pédagogique, joyeux et coloré pour ensuite déambuler sur le cortège du carnaval étudiants pas uniquement réservé aux étudiants le dimanche 12 avril ! .

27 rue de la république (Li)ve, Tiers-lieu jeunesse, parc Micaud (Besançon) Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 01 66 94 sarah@juste-ici.fr

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English : Création d’accesoires du vivant pour le Carnaval de Besançon

L’événement Création d’accesoires du vivant pour le Carnaval de Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-03-26 par ENERGY CITIES