Création d’acrostiches. D’ acro… quoi ? Point Relais Lecture Jouy-sur-Morin

Création d’acrostiches. D’ acro… quoi ? Point Relais Lecture Jouy-sur-Morin samedi 4 octobre 2025.

Création d’acrostiches. D’ acro… quoi ? Samedi 4 octobre, 10h00 Point Relais Lecture Seine-et-Marne

8 personnes seulement et avoir plus de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:00

Acrostiches

Je vous propose un petit jeu pour les enfants de 7 à 77 ans, il s’agit de créer des acrostiches à partir d’ un nom, d’une émotion…

L’acrostiche est un poème qui conte autant de vers que le mot choisi compte de lettres. Le premier vers commence par la première lettre du mot choisi et ainsi de suite.

Point Relais Lecture Place de l’Eglise 77320 JOUY-SUR-MORIN Jouy-sur-Morin 77320 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.04.07.07 https://www.facebook.com/100087622232285/ [{« type »: « email », « value »: « relais.lecture@jouy-sur-morin.fr »}] Possibilité de se garer sur le parking de l’église.

Acrostiches

https://apprendreaeduquer.fr/