Création d’animaux en bois Cuisery
Création d’animaux en bois Cuisery vendredi 10 avril 2026.
Création d’animaux en bois
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-15
à partir de 8 ans.
Apprenez à créer des animaux à partir de rondins de bois et de pommes de pins.
Tarifs 9€/adulte 7€/enfant. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création d’animaux en bois
L’événement Création d’animaux en bois Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN