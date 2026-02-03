Création dans la nature: jardin Japonais Saint-Julien-Molhesabate

Création dans la nature: jardin Japonais

salle polyvalente -sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Jardin Japonais Dès 3 ans avec un adulte. Balade en forêt pour créer un jardin miniature dans une écorce mousses, trésors naturels… Magie garantie ! Gratuit. Inscription 06 41 92 81 17

salle polyvalente -sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 92 81 17

Japanese garden From age 3 with an adult. Stroll through the forest to create a miniature garden in bark: moss, natural treasures… Magic guaranteed! Free admission. Registration: 06 41 92 81 17

