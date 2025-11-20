Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp
Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp jeudi 20 novembre 2025.
Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées
rue Strauss La Filature Ronchamp Haute-Saône
La Compagnie Pièces Détachées organise un stage de création amateur sur 3 week-ends cette saison dans le cadre du conventionnement territorial de développement culturel de la compagnie sur la Communauté de communes de Rahin et Chérimont. Réunion d’information le jeudi 20 novembre à 18h30 à La Galerie de La Filature si vous êtes intéressé pour participer à ce projet en tant que danseur amateur.
Info et inscription: cie.piecesdetachees@gmail.com .
rue Strauss La Filature Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cie.piecesdetachees@gmail.com
