Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp

Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées

rue Strauss La Filature Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

La Compagnie Pièces Détachées organise un stage de création amateur sur 3 week-ends cette saison dans le cadre du conventionnement territorial de développement culturel de la compagnie sur la Communauté de communes de Rahin et Chérimont. Réunion d’information le jeudi 20 novembre à 18h30 à La Galerie de La Filature si vous êtes intéressé pour participer à ce projet en tant que danseur amateur.

Info et inscription: cie.piecesdetachees@gmail.com .

rue Strauss La Filature Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cie.piecesdetachees@gmail.com

English : Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées

German : Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées

Italiano :

Espanol :

L’événement Création Danse avec la Compagnie Pièces Détachées Ronchamp a été mis à jour le 2025-11-06 par RONCHAMP TOURISME