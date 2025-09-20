Création danse & musique live Musée des beaux-arts de Calais Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rodin était sensible à la danse dans toutes ses déclinaisons, des plus populaires aux plus audacieuses. Cette création en lien avec son œuvre sera présentée exclusivement lors des Journées du patrimoine.

Avec Clémentine Vanlerberghe, danseuse et chorégraphe et Martin Poppins, artiste lyrique et pop.

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit

Cie Cats and snails