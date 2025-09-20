Création Danse & Musique Live Musée des beaux-arts de Calais Calais

Durée 20 min environ

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rodin était sensible à la danse dans toutes ses déclinaisons, des plus populaires aux plus audacieuses. Cette création en lien avec son œuvre sera présentée exclusivement lors des Journées du patrimoine

Avec Clémentine Vanlerberghe, danseuse et chorégraphe et Mathieu Jedrazak, artiste lyrique et pop

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321464840 https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/envie-de-bouger/a-visiter-a-voir/musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Au rez-de-chaussée du musée, la salle consacrée à Auguste Rodin est entièrement rénovée. Elle est à découvrir à partir du 17 mai 2025. Reconnu comme le père de la sculpture moderne, l’artiste a répondu à la commande de la Ville de Calais en 1884 pour la réalisation du célèbre “Monument aux Bourgeois de Calais” que l’on peut admirer aujourd’hui aux pieds du beffroi.

Les nouvelles galeries du musée consacrées aux collections Beaux-Arts ont été inaugurées il y a deux ans. 250 œuvres y sont à découvrir dans un parcours qui nous plonge dans l’histoire de l’art. Une dizaine de thématiques expliquent l’évolution des goûts artistiques, notamment aux XIXe et XXe siècles.

A l’étage, ouvert sur le hall, le musée déploie quatorze œuvres contemporaines de grand format, essentiellement des sculptures, créées entre 1970 et 2010. Leurs auteurs prolongent la réflexion sur la place de l’art dans l’espace public, ouverte un siècle plus tôt par Rodin. Parking gratuit

